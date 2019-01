OM : Fin du feuilleton, Mario Balotelli débarque à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Tandis qu’un ultime coup de pression venu d’Italie a donné quelques sueurs froides aux supporters marseillais avec la rumeur d’une offensive de West Ham, Mario Balotelli va bien s’engager en faveur de l’OM.

En effet, RMC Sport annonce pour la première fois qu’un accord a enfin été trouvé entre le club phocéen et le buteur de 28 ans. « C’est la fin d’un long feuilleton. Mario Balotelli a trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour un contrat de six mois. L’international italien est attendu mercredi matin pour passer la visite médicale et signer son contrat » écrit Mohamed Bouhafsi, toujours bien informé en période de mercato.

En ce qui concerne les émoluments de Super Mario dans la cité phocéenne, il semblerait que Mino Raiola ait très bien négocié puisque la radio indique que le joueur touchera un salaire supérieur à celui qu’il percevait à l’OGC Nice depuis le début de la saison. Désormais, les supporters olympiens attendent avec impatience de voir leur nouvel attaquant poser aux côtés de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Histoire qu’il n’y ait plus aucun retournement de situation possible…