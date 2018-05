OM : Fellaini, Yaya Touré, Zubi passe à l’action !

Dans : OM, Mercato, Premier League.

La fin de l'exercice est désormais actée pour l’OM, qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

Néanmoins, le parcours européen a permis d’exposer le club et le pari réussi de faire venir Luiz Gustavo a donné des idées aux dirigeants. Aller chercher un joueur expérimenté et dont l’indemnité de transfert sera faible ou inexistante est un angle d’attaque d’Andoni Zubizarreta, qui est passé à l’action en ce sens selon L’Equipe. Le quotidien sportif annonce ainsi que le directeur sportif marseillais a récemment rencontré les agents de Marouane Fellaini à Marseille, pour évoquer un éventuel avenir du milieu de terrain belge sur le Vieux Port. La discussion a été aussi courtoise que courte, puisque le salaire demandé par le Diable Rouge était totalement incompatible avec ce que peut mettre l’OM sur un joueur. L’ancien de Manchester United cherche donc un autre point de chute, et discute avec l’Atlético Madrid et le Milan AC.

Autre milieu de terrain de prestige en discussions avec l’OM : Yaya Touré. L’ancien maitre à jouer de Manchester City a terminé son long contrat avec les Citizens, quasiment sans jouer sous Pep Guardiola. L’Ivoirien possédait un salaire tellement copieux qu’aucun club n’est parvenu à le faire venir. A 35 ans, il est désormais libre et pourrait faire une croix sur ses fiches de paye à la sauce Premier League. L’ancien joueur de l’AS Monaco s’est rapproché de l’OM notamment via son équipementier en commun avec le club, Puma. Les Provençaux ont encore un espoir dans ce dossier, même si West Ham et plusieurs clubs européens sont sur les rangs.