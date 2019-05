OM : Farinez, Nandes, Pratto, il rêve de ce mercato de fou

Dans : OM, Mercato.

Durant le prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille va bouleverser une grande partie de son effectif.

Le club phocéen n’aura pas vraiment le choix après une telle saison. Sous les ordres de Rudi Garcia, les Olympiens n’ont rempli aucun de leurs objectifs. Ni en coupes, ni en Ligue 1, puisque l’OM ne va pas se qualifier pour la Coupe d’Europe. Un terrible échec qui devrait servir à relancer une nouvelle ère avec un nouvel effectif. Mais avec quel recrutement ? Alors que l’avenir de l’entraîneur et d’Andoni Zubizarreta sont incertains, Marseille devra se la jouer malin l’été prochain. Pour cela, Jonatan MacHardy a décidé de donner un petit coup de main à la direction olympienne en se prêtant au jeu des arrivées et des départs.

« Les arrivées à l’OM ? Farinez (8 ME), Nandez (15), Pratto (7), Damm (4), Konan (8), Brahimi (libre, 5ME en prime). Tout cela pour 47 ME. Les départs ? Amavi (3 ME), Sanson (30 ME, jurisprudence Zambo), Njie (3), Radonjic (4), Payet (8), + Rami Rolando etc. Tout cela pour 48 ME. Au final, mon équipe serait : Farinez - Sakai, Kamara, Caleta Car, Konan - Nandez, Gustavo - Thauvin, Brahimi, Ocampos - Pratto », a lancé, sur Twitter, le consultant de RMC, qui espère donc que l’OM ira faire une grande partie de son marché en Amérique du Sud. De quoi surprendre en tout cas.