OM ‍: Facundo Medina arrive ce mardi à Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'est fait pour Facundo Medina. L'OM a bouclé le premier transfert de son mercato avec la venue de l'international argentin en provenance du RC Lens pour 22 ME.

Après un mois de discussions, Lens et l’OM ont trouvé un accord pour le transfert de Facundo Medina. Les négociations avaient marqué un temps d’arrêt devant les exigences élevées des « Sang et Or » mais depuis ce samedi, les deux camps discutaient très fort à nouveau. Et ce lundi soir, un accord a été trouvé pour le transfert du défenseur argentin pour la somme de 22 millions d’euros, bonus compris, dévoile L’Equipe. Un montant inférieur aux 25 millions d'euros demandés par le club nordiste, mais qui se rapproche de la valeur du joueur.

Medina arrive mardi à Marseille

Cela va désormais s’enchainer très vite car Medina avait déjà trouvé un accord rapide avec l’OM en voyant les négociations avancées. Résultat, ce mardi, le futur ex-lensois va arriver en Provence pour y passer sa visite médicale. Et si tout se passe bien, il s’engagera pour cinq ans avec l’OM dans le but de compléter une charnière défensive aux abois la saison dernière. Il y retrouvera Leonardo Balerdi, son compatriote argentin qui souhaitait ardemment le voir signer à Marseille. Ce sera désormais chose fait ce lundi si tout se passe comme prévu pour les formalités administratives et médicales.