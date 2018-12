OM : Eyraud va adorer cette info sur le prix de Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Titulaire à Angers samedi soir, Kostas Mitroglou a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Très décevant (3 ballons touchés en 45 minutes), le Grec ne fait plus l’unanimité dans la cité phocéenne et son départ semble inévitable. Ainsi, les dirigeants marseillais s’activent pour lui trouver une porte de sortie… et un remplaçant ! Le nom de Moise Kean a été ressorti du placard par L’Equipe en fin de semaine. Mais ces dernières heures, celui de Mario Balotelli revient également dans la presse. En effet, l’Olympique de Marseille serait toujours très intéressé par le buteur de l’OGC Nice.

Et selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, l’attaquant de 27 ans sera disponible à un coût très réduit lors du mercato hivernal. En effet, le média italien affirme que l’ex-buteur de Manchester City sera vendu entre 1,5 et 3 ME au mois de janvier. Le quotidien aux pages roses précise d’ailleurs que l’Olympique de Marseille fait bien partie des clubs intéressés, au même titre que la Fiorentina, actuellement 7e de Série A. Reste désormais à savoir si le club marseillais parviendra à s’offrir Super Mario, six mois après l’interminable feuilleton du mercato estival…