OM : Eyraud surprend dans le dossier Mitroglou

Dans les ultimes heures du mercato estival, un départ de Kostas Mitroglou était évoqué à l’Olympique de Marseille.

Dans la journée de lundi, une résiliation de contrat était dans les tuyaux pour l’international grec, lequel disposait de quelques pistes à l’étranger. Finalement, Kostas Mitroglou est toujours un joueur de l’Olympique de Marseille, et cela semble parti pour durer encore un moment. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur la situation de l’ancien buteur de l’Olympiakos et du Benfica Lisbonne. Le média dévoile que Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud espèrent toujours un transfert de Kostas Mitroglou à l’étranger, dans les championnats où le mercato est encore ouvert comme c’est le cas en Suisse, en Russie, en Turquie et au Qatar.

Marseille refuse de libérer Mitroglou

En revanche, le média régional indique clairement que l’Olympique de Marseille a refusé de résilier le contrat de Kostas Mitroglou. En interne, la situation est comparée à celle de Grégory Sertic, conservé jusqu’à la fin de son contrat et pour qui l’OM a refusé une résiliation. Vraisemblablement, Jacques-Henri Eyraud est arrivé à la conclusion qu’il était préférable de conserver le Grec au sein de l’effectif, au cas où André Villas-Boas ait besoin de lui, plutôt que de payer une partie de ses indemnités afin de le libérer. Reste maintenant à voir si un club sera prêt à récupérer Kostas Mitroglou en payant une petite indemnité de transfert à l’Olympique de Marseille pour le Grec d’ici la fin du mercato. Si ce n’est pas le cas, alors il est quasiment acquis que Mitroglou, prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven ces deux dernières saisons, restera pour une ultime année à Marseille. Avant de quitter la Provence, libre de tout contrat, en juin 2021…