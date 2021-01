OM : Eyraud supporter du PSG, Di Meco accuse !

Dans : OM.

Le divorce est totalement consommé depuis quelques semaines entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters de l’Olympique de Marseille.

En dévoilant sa stratégie d’entreprise et en expliquant notamment qu’il ne fallait pas trop de supporters de l’OM parmi les salariés du club afin de ne pas perdre en productivité, Jacques-Henri Eyraud a perdu ses derniers défenseurs parmi les sympathisants du club phocéen. Si le monde du football est réversible, il semble que l’ancien dirigeant de Disney ne soit définitivement plus en odeur de sainteté à Marseille, où il a délégué un certain nombre de ses anciennes tâches à Hugues Ouvrard et à Pablo Longoria. Les accusations d’Eric Di Meco à l’encontre du président de l’OM sur RMC ne vont pas aider le chevalier de la légion d’honneur à faire remonter sa cote sur le Vieux Port…

« Je pense qu’il a un problème avec les Marseillais, j’en suis sûr ! Quand il vient et qu’on lui propose le poste, il l’accepte parce que c’est prestigieux. J’ai un gros doute qu’il soit un supporter de l’OM. Le bruit courrait que c’était un supporter du PSG mais personne n’a pu trouver des photos où il avait des écharpes. Eyraud a travaillé dans des médias où l’on connaît du monde où il était identifié comme un supporter du PSG. Il s’en vantait » a lancé l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille sur RMC. Des accusations qui ne manquent pas de faire réagir en Provence, où une nouvelle rumeur de vente du club par Frank McCourt fait le buzz ces dernières heures. Avec à l’horizon un potentiel départ de Jacques-Henri Eyraud, qui conserve lui la confiance du propriétaire américain du club pour le moment…