OM : Eyraud refuse de rincer les agents au mercato !

En attendant l’ouverture du mercato, l’Olympique de Marseille concentre ses forces sur la signature des premiers contrats professionnels de nombreux joueurs.

En fin de semaine, le club phocéen a officialisé la signature du premier contrat professionnel du défenseur Aaron Kamardin. Dans les jours à venir, le club phocéen espère boucler sept autres signatures avec celles de Nassim Ahmed, Cheick Souaré, Richecarde Richard, Ugo Bertelli, Jorès Rahou, Niels Nkounkou et Yacine Ressa. Mais à en croire les informations du journal L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud mène les négociations dans un cadre très strict en compagnie du directeur du centre de formation, Nasser Larguet. Et pour preuve, les salaires proposés ne dépassent pas 8.000 euros brut mensuels avec des primes à la signature comprises entre 30.000 et 70.000 euros selon le potentiel estimé des joueurs.

Par ailleurs, Jacques-Henri Eyraud a d’ores et déjà averti tous les agents concernés qu’aucune commission ne sera versée ! « Cette année, un alinéa a été ajouté au courrier officiel de l’OM à l’attention de ses minots. Le club indique qu’il ne versera aucune commission à des agents » explique le journal L’Equipe. Cela est assez logique selon un dirigeant de L1, interrogé à ce sujet par le quotidien national. « Normalement, on n’évoque pas les commissions sur le premier contrat pro d’un joueur. On le fait dans un avenant au contrat, un avenant tripartite joueur-club-agent, qui va détailler un éventuel montant versé par le club à l’agent. Les sommes sont souvent dérisoires » détaille-t-il. Une politique assez logique donc de la part de Jacques-Henri Eyraud, surtout quand on connaît les finances de l’Olympique de Marseille, qui n’a absolument pas l’intention de balancer son argent par les fenêtres cet été…