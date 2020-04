OM : Eyraud paye les employés de sa poche à Marseille !

Dans : OM.

Voilà une révélation surprenante qui démontre qu’à l’OM, malgré les difficultés financières, les petits salaires ne sont pas à l’abandon.

Parmi les premières mesures prises par les clubs face à l’arrêt des matchs et donc de nombreuses rentrées d’argent, l’ensemble des salariés a été placé au chômage partiel. Si pour les joueurs, cela représente une infime partie de leurs revenus qui restent copieux, ce n’est pas la même chose pour le reste des salariés du club provençal. En effet, le chômage partiel les touche également, et la direction a décidé de leur donner un joli coup de pouce. Romain Canuti, journaliste du Phocéen, a ainsi dévoilé que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, qui avaient déjà décidé volontairement de baisser leur salaire de 20 % par solidarité avec les employés et les difficultés financières de l’OM, ont pris une décision de taille.

Les deux hommes ont décidé de s’engager à payer de leur poche la perte de salaires liée au chômage partiel pour tous les employés qui se retrouvent sous les 2300 euros mensuels. Cette mesure concernerait 80 personnes au sein de l’OM, et coûterait donc aux deux dirigeants une somme non négligeable, puisqu’elle dépasserait les 30.000 euros. Une mesure qui sera très certainement appréciée chez les petits salaires du club, et qui démontre que l’OM n’abandonne personne sur la route, même s’il demeure extrêmement rare de voir des dirigeants mettre de l’argent personnel pour aider des salariés à boucler les fins de mois. En tout cas, ce beau geste est à souligner, même s’il entend certainement démontrer aux joueurs de l’effectif, qui refusent toute baisse de leur salaire, qu’il faut parfois se montrer solidaire quand on en a les moyens.