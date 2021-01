OM : Eyraud ne démissionnera jamais, Marseille est prévenu

Dans : OM.

Cible principale des fauteurs de trouble lors des incidents à la Commanderie, Jacques-Henri Eyraud a nié toute intention de quitter l'Olympique de Marseille.

Si les centaines de supporters marseillais qui ont envahi la Commanderie samedi après-midi en voulaient aux joueurs pour les mauvais résultats, Dimitri Payet en tête de liste, c'est surtout contre Jacques-Henri Eyraud que l'attaque était ciblée. Critiqué pour sa communication et son fameux « Champion Project » ainsi que pour ses mauvais choix de transfert, le protégé de Frank McCourt n'est pas loin de faire l'unanimité contre lui auprès des supporters phocéens. Interrogé par le Canal Football Club sur une éventuelle envie de démissionner, le président marseillais s'est pourtant montré très clair.