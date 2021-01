OM : Eyraud ciblé par une action XXL des supporters !

Dans : OM.

A quelques heures d'un très important OM-Rennes au Vélodrome, les supporters marseillais ont décidé de montrer à Jacques-Henri Eyraud qu'ils ne voulaient plus de lui.

Depuis quelques semaines, avant chaque match au Vélodrome, Jacques-Henri Eyraud fait l’objet de manifestations diverses et variées, les supporters de l’Olympique de Marseille étant déterminés à obtenir le départ de l’actuel président de leur club préféré. Mais JHE n’est visiblement pas plus touché que cela par ces mouvements de plus en plus populaires. Et ce samedi, alors qu’André Villa-Boas et ses joueurs préparent la réception du Stade Rennais pour un match qui vaut de l’or dans la course à l’Europe, toute la ville de Marseille a servi de théâtre à des manifestations contre Jacques-Henri Eyraud. Des banderoles revendicatives face à l'actuelle direction de l’OM sont apparues un peu partout avec des slogans sans détour. « JHE et la direction, Mickey-vous ! », « Eyraud ennemi numéro 1 », « Suivez AVB cassez vous tous », « JHE le Parisien bon à rien », « Eyraud Marseille te déteste » sont quelques-uns des messages les plus aimables affichés en ville.

Du côté de l'Olympique de Marseille, on ne semble pas réellement se soucier de tout cela, le président de l'OM étant resté droit dans ses bottes depuis que Frank McCourt l'a placé à ce poste suite au rachat du club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus. Reste à savoir jusqu'à quand cela peut durer, car si les huis-clos permettent à Jacques-Henri Eyraud d'échapper à la vindicte populaire, nul doute que le divorce est totalement consommé entre le patron de l'OM et les supporters, lesquels ont cette semaine refusé de venir à une réception organisée par JHE en ce début d'année 2021. Tout cela intervient évidemment sur fond de rumeurs de vente de Marseille, une rumeur qui date désormais de bientôt un an.