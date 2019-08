OM : Eyraud n'est pas un menteur, c'est le moment de le prouver

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La semaine dernière, Jacques-Henri Eyraud faisait officiellement de Luiz Gustavo le joueur invendable du mercato à l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, le président olympien indiquait que sa volonté profonde était de voir Luiz Gustavo terminer sa carrière en Provence. Des déclarations qui réjouissaient les fans, même s’il se murmure que cette prise de position devant les médias avait surtout pour but de faire monter les enchères en vue d’un éventuel transfert cet été. Un transfert vers Fenerbahçe par exemple, le club turc étant le courtisan n°1 de Luiz Gustavo au mercato.

Et selon les informations de Mercato 365, un ultime assaut des Turcs pour s’offrir l’ancien joueur du Bayern Munich va être prochainement lancé. « Selon une source proche du dossier, les Stambouliotes ont prévu de faire une ultime tentative sur le dossier du natif de Pindamonhangaba. Un bail de trois ans est dans les tuyaux, même si le deal reste particulièrement compliqué au niveau financier (salaire + transfert). En cas d’échec des négociations, l’écurie entraînée par Ersun Yanal pourrait se rabattre sur Yann M’Vila » indique le média. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud, qui ne devrait pas céder Luiz Gustavo pour moins de 10 ME au mercato, tiendra parole.