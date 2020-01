OM : Eyraud fait tout à l'envers, Dugarry le démonte

Dans : OM.

Après l’agitation suscitée par la venue de Paul Aldridge la semaine dernière, Jacques-Henri Eyraud a tenu à rassurer André Villas-Boas et les supporters olympiens en prenant publiquement la parole cette semaine.

Le président phocéen a notamment indiqué qu’il n’était pas question de vendre un joueur important de l’équipe cet hiver, sauf en cas d’offre colossale. De plus, Jacques-Henri Eyraud a précisé les missions de Paul Aldridge, lequel ne vient pas du tout pour chiper la place d’Andoni Zubizarreta à Marseille. Malgré sa volonté d’éclaircir la situation et d’avancer en toute transparence, le boss de l’OM n’échappe pas aux critiques, et notamment à celles de Christophe Dugarry qui estime que « JHE » fait tout à l’envers à Marseille.

« Je suis déçu des réponses de Jacques-Henri Eyraud. Il a sorti des conneries… Il dit qu’il soutient son entraîneur. Mais dans le même temps, tu n’exclus pas de sortir un joueur s’il y a une bonne offre ? Ça veut dire quoi ça… Ensuite, il explique que pour revenir dans le Top 15 européen, il faut de la sérénité. Mais c’est lui qui a créé ce bordel avec Aldridge. Dans ce dossier, il a fait une nouvelle erreur de communication. Il fait venir un gars sans en parler à son entraîneur et à son directeur sportif, c’est grave… Et l’explication sur l’arrivée d’Aldridge et la communion qu’il va y avoir avec Zubizarreta, c’est de la daube ! » s’est lâché le consultant de RMC, bien loin d’être convaincu par les explications livrées par Jacques-Henri Eyraud…