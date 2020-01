OM : Eyraud clarifie le rôle de Paul Aldridge à Marseille !

Dans : OM.

Depuis la semaine dernière, la venue de Paul Aldridge à Marseille soulève un certain nombre de questions, aussi bien sur l’avenir d’André Villas-Boas que sur celui d’Andoni Zubizarreta.

Pour certains observateurs, la venue du puissant dirigeant anglais est également un signe que Frank McCourt cherche à vendre l’Olympique de Marseille. En vérité, tout le monde fait fausse route selon Jacques-Henri Eyraud. Dans une interview accordée à L’Equipe, le président phocéen a tenu à clarifier le rôle de son nouveau collaborateur dans la cité phocéenne. Selon lui, il ne s’agit ni plus ni moins d’un dirigeant de haut niveau, lequel va aider l’OM grâce à son immense réseau en Angleterre et à sa grande expérience grâce à ses aventures à Leicester ou encore Manchester City.

« Il a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais, un réseau et c'est quelqu'un dont l'éthique est totale. Il va nous aider sur le marché des transferts mais pas seulement. Il nous apportera son savoir-faire et ses conseils sur le fonctionnement du club, les infrastructures et l'accueil des supporters » a indiqué Jacques-Henri Eyraud, rassurant au passage André Villas-Boas sur le rôle de son compère, Andoni Zubizarreta. « Andoni est le directeur sportif de plein exercice de ce club. Il est l'architecte de cette équipe. Tout ça ne change pas. Aucune discussion sur une acquisition ou une cession de joueurs ne se fera sans son implication ». Voilà de quoi rassurer tout le monde en Provence… tout du moins pour l’instant.