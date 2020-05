OM : Eyraud et Zubizarreta en réunion pour sceller le divorce

Dans : OM.

Le président de l'OM a reçu ce lundi le directeur sportif du club phocéen pour formaliser les conditions de son départ.

C’est dans un communiqué très officiel que jeudi soir l’Olympique de Marseille a annoncé le départ d’Andoni Zubizarreta « à la suite d’entrevues et d’un commun accord. » Cependant, les termes de ce de départ du directeur sportif espagnol de l’OM sont visiblement encore à fixer, puisque L’Equipe explique qu’Andoni Zubizarreta et son adjoint, Albert Valentin, étaient ce lundi après-midi à la Commanderie afin de rencontrer Jacques-Henri Eyraud en personne. Car si les deux camps avaient effectivement convenu de la fin de l’histoire, il faut mettre tout cela noir sur blanc, et notamment concernant Albert Valentin, qui quitte lui aussi l’Olympique de Marseille.

Le quotidien sportif affirme que le président de l’OM et son désormais ancien directeur sportif sont proches d’un accord global pour ce double départ. Et cela pourrait ensuite enclencher le début des manœuvres pour André Villas-Boas, lequel a clairement et plusieurs fois fait savoir à Jacques-Henri Eyraud que la présence d’Andoni Zubizarreta à ses côtés était une condition non négociable. Reste là à négocier le départ du technicien portugais et de son important staff, et à priori là l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau à André Villas-Boas, lequel a encore un an de contrat avec le club phocéen. La bataille pourrait durer nettement plus longtemps, même si l'OM a tout de même intérêt à vite tourner la page...s'il faut tourner la page.