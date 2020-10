OM : Eyraud et Caleta-Car, il dénonce un scandale

Dans : OM.

Ces dernières heures, le mercato s’est emballé à l’OM avec une proposition ferme de West Ham pour Duje Caleta-Car.

A la recherche d’un défenseur central d’envergure au mercato, les Hammers ont proposé 22 ME à l’Olympique de Marseille pour le géant croate. Malgré son statut de vice-champion du monde avec la Croatie et de titulaire indiscutable sous la houlette d’André Villas-Boas, Duje Caleta-Car n’était pas retenu par Jacques-Henri Eyraud, lequel aurait sans doute craqué en cas d'offre avoisinant les 25 ME hors bonus. Finalement, le deal ne devrait pas voir le jour puisque « DCC » ne souhaite pas quitter Marseille la saison où le club phocéen s’est enfin qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Néanmoins, le fait que Jacques-Henri Eyraud soit prêt à accepter 25 ME pour Duje Caleta-Car n’est pas loin d’être scandaleux, ou tout du moins la preuve d’une incompétence criante selon Stéphane Pauwels. « Caleta-Car bon joueur acheté 20 et vendu 25…. l’OM doit vraiment crever de faim ! Il est au courant le professeur Eyraut que Fofana est parti pour 40 ? Du grand n’importe quoi !! Un défenseur central… proche de l’incompétence. Il joue dans une équipe malade, tu l’as acheté 20, il reste un bon joueur à mes yeux » a lancé le consultant de La Chaîne L’Equipe via son compte Twitter. Une attaque qui aura forcément ses défenseurs, même si en attendant, la Croate n'a fait l'objet que d'une seule offre cet été, et elle était de 22 ME. Est-ce que l'OM aura de meilleures propositions cet hiver ou dans un an, la réponse attendra à moins d'une folle surenchère de West Ham dans les prochaines heures.