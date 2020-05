OM : 30 menaces de mort, Eyraud sous le choc

Dans : OM.

Le président de l'Olympique de Marseille est la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux, y compris des menaces de mort.

Il y a quelque temps, Jacques-Henri Eyraud avait conseillé aux supporters de l’Olympique de Marseille de prendre une tisane afin de se calmer au moment du mercato. Mais visiblement, cela ne fait plus effet, car depuis vendredi soir, et son interview sur RMC, le patron fait face à un flux incessant de critiques et d’insultes venues de supporters marseillais. Et du côté du président de l’OM on est surtout sidéré et consterné de voir de très nombreuses menaces de mort. En moins de 24 heures, et selon son entourage, Jacques-Henri Eyraud a ainsi été ciblé par plus de 30 menaces de ce style, ce qui est forcément un gros sujet d’inquiétude et de stress. En janvier dernier, sur Twitter, et déjà sur le thème d’André Villas-Boas, le patron de l’OM avait été menacé avec des précisions sur son domicile, ce qui l’avait poussé à porter plainte. L’auteur des faits avait d’ailleurs reconnu être allé beaucoup trop loin et avait rapidement présenté ses excuses.

Mais là, Jacques-Henri Eyraud n’a plus affaire à un seul supporter, mais à plusieurs dizaines qui s’en prennent directement à lui avec une violence totale. On ne sait pas si cette fois encore le président de l’Olympique de Marseille portera plainte ou s’il aura droit à une protection rapprochée, mais comme le rappelle L’Equipe ce dimanche, Jacques-Henri Eyraud avait parlé de la violence de cette fonction avec Vincent Labrune, lequel avait lui aussi fait face à des messages haineux sur les réseaux sociaux. JHE va devoir gérer tout cela dans un climat qui pourrait encore s'alourdir quand le départ d'André Villas-Boas sera acté et encore plus si l'UEFA sanctionne l'OM.