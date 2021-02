OM : Eyraud contre Ultras, une lettre met le feu !

Dans : OM.

Déjà en froid polaire avec les groupes de supporters depuis plusieurs mois, la direction de l’Olympique de Marseille ne semble pas réellement être impressionnée, et la direction de l'OM le confirme.

Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants de l'OM ne ratent pas une occasion pour s’attirer les foudres des fans du club phocéen. Depuis les graves incidents survenus à La Commanderie à la fin du mois de janvier dernier, la direction et les supporters sont en guerre. Alors que les ultras se désolidarisent toujours des actions de l’OM, la direction, elle, a briefé ses salariés sur les bonnes méthodes à avoir sur les réseaux sociaux, et notamment avec les supporters. Dans un document envoyé à tous les employés de l’OM jeudi, les supporters sont presque décrits comme des ennemis que le club veut désormais traiter de manière radicale en saisissant la justice s'il le faut.

« Nous vibrons tous pour l'OM. Cette passion peut devenir débordante et les relations avec les fans hors de contrôle. Lorsque vous interagissez avec des fans de l'OM, vous devez essayer d'éviter tout conflit avec eux. Ne répondez pas aux provocations des fans - la seule chose qu'ils veulent, c'est vous voir répondre et échanger des insultes avec vous. Si vous êtes victime de propos injurieux ou de menaces, signalez le compte au réseau social. Assurez-vous de conserver une preuve de l'acte abusif avec la date sur la capture d'écran », peut-on lire dans ce courrier interne, relayé par le site Ohaime-passion. Hormis ce passage sur les supporters, les salariés de l’OM sont également priés de ne pas dévoiler des informations stratégiques, tout en protégeant l’image du club en mettant par exemple de côté la religion ou la politique. Entre Jacques-Henri Eyraud et les fans marseillais, la guerre semble désormais totale, reste à savoir si l'Olympique de Marseille a quelque chose à gagner dans cette opposition frontale et brutale.