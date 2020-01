OM : Aldrige débarque, c'est bien pour vendre le club

Dans : OM.

La nomination de Paul Aldridge, nouveau conseiller spécial de Jacques-Henri Eyraud, soulève de nombreuses questions dont celle d’une éventuelle vente du club à Marseille.

Il faut dire que l’homme d’affaires anglais sait y faire dans ce domaine puisqu’il a œuvré afin de boucler les ventes de clubs tels que Manchester City ou encore Leicester. Officiellement, il débarque à Marseille pour aider le club sur le marché anglais, notamment au rayon des ventes. Mais selon Geoffroy Garétier, il ne serait vraiment pas étonnant de voir Paul Aldridge aider Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt à vendre l’OM, d’autant que le club a repris de la valeur depuis son rachat en 2016 à Margarita Louis-Dreyfus.

« On s'est focalisé sur la personnalité et le côté sulfureux de Paul Aldridge, notamment avec les transferts de Mascherano et Tévez qui ont défrayé la chronique il y a une quinzaine d'années en Angleterre, mais quand on regarde son CV de manière détaillée, on s'aperçoit qu'il est plus souvent dans des fonctions exécutives, donc plus proche d'un Jacques-Henri Eyraud que d'un Zubizarreta, et toujours quand le club en question va être vendu. (...) Vu le déficit considérable creusé par McCourt à l'OM depuis maintenant quatre saisons, la question qui se pose est de savoir si Aldridge est vraiment là pour vendre des joueurs en Angleterre, ou préparer le terrain à des repreneurs. On avait parlé il y a trois mois d'une piste saoudienne, et cela continue aujourd'hui, on parle de nouveau d'une vente du club » a indiqué le consultant de Canal Plus, pour qui l’objectif de Frank McCourt est clairement de vendre l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si cela se confirmera dans les prochains mois…