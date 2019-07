OM : Eyraud claque 16 ME sur Benedetto, c'est le bon choix !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans les prochains jours et à moins d’un rebondissement improbable de situation, l’Olympique de Marseille devrait officialiser la venue de Dario Benedetto contre 16 ME en provenance de Boca Juniors. Indiscutablement, ce choix ne fait pas l’unanimité chez les consultants, lesquels sont nombreux à estimer que Marseille prend un trop gros risque en lâchant une telle somme sur un joueur de 29 ans n’ayant jamais évolué en Europe. Mais pour Didier Roustan, interrogé par Le Phocéen et qui connaît bien l’attaquant argentin, Marseille ne se trompe pas en misant sur Dario Benedetto.

« Je connais Benedetto, c'est un très bon joueur qui peut réussir à l'OM » a exprimé le consultant de L’Equipe avant d’évoquer la saison marseillaise avec optimisme. « Si l'effectif reste ce qu'il est à l'heure actuelle, je pense qu'il a le potentiel pour terminer troisième. Payet revient bien, Thauvin est encore là, et Gustavo est capable de refaire sa première saison. L'an dernier, il y a eu l'erreur fatale de conserver Garcia que l'OM a traînée tout au long de la saison. Le groupe a explosé et les joueurs ont joué à 50 %. Là, si Villas-Boas parvient à créer un groupe et une émulation, ça peut très bien se passer. Après, si Thauvin ou d'autres cadres du groupe s'en vont, ce n'est pas la même chose. Mais, en l'état, il n'est pas interdit d'espérer ». On attendra donc patiemment la fin du mercato avant d’être trop optimiste…