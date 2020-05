OM : Eyraud banni du vestiaire, Payet stoppe le délire

Dans : OM.

Au début du mois de mai, le journal L’Equipe livrait certaines anecdotes révélatrices sur le malaise entre les joueurs et le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

Selon le quotidien national, l’homme fort de la direction marseillaise n’était plus autorisé à rentrer dans le vestiaire, après que certains cadres dont Dimitri Payet lui ait indiqué qu’il n’était plus le bienvenu. Une histoire qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque, et qui montrait à quel point le Réunionnais était un leader influent auprès des autres joueurs, y compris pour bannir le président du vestiaire, chose assez improbable. Mais dans les colonnes du Journal de la Réunion ce dimanche, le n°10 de l’Olympique de Marseille a mis un énorme stop à ce qu’il considère comme une rumeur qui ne tient pas debout.

Selon l’ancien meneur de jeu de West Ham, cette histoire est une énorme fake-news inventée de toutes pièces par le quotidien national. « Cette histoire me fait beaucoup sourire. Qui suis-je pour interdire l'accès au vestiaire de mon président ? Toutes nos discussions se font dans le respect. Nous ne sommes pas constamment d'accord, mais on trouve toujours des solutions pour faire avancer les choses » a prévenu Dimitri Payet, qui avoue sans mal qu’il ne partira pas en vacances avec Jacques-Henri Eyraud cet été, mais qui dément formellement les rumeurs de L’Equipe indiquant que le Réunionnais avait expulsé JHE du vestiaire de l’OM, notamment après un succès décisif à Rennes au début de l’année 2020. Des propos qui réhabilitent (un peu) Jacques-Henri Eyraud, lequel appréciera les propos de son vice-capitaine dans les colonnes du journal réunionnais ce dimanche. Il faut dire que cette histoire semblait bien trop ubuesque pour être verdict même si à Marseille, rien n’est totalement impossible.