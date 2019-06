OM : Eyraud a une méga crainte dans ce dossier à 15 ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Grand fan du joueur depuis plus d’un an, Andoni Zubizarreta piste toujours Valentin Rongier au mercato.

Une piste validée par Jacques-Henri Eyraud, lequel aimerait beaucoup recruter le Nantais pour combler le probable départ de Maxime Lopez ou de Morgan Sanson au mercato. Mais à en croire les informations de La Provence, il ne sera pas si simple que cela de s’offrir le capitaine nantais, également courtisé en Série A, où la Fiorentina lui fait par exemple les yeux doux. Surtout, Jacques-Henri Eyraud a une grosse crainte dans ce dossier.

C’est que Marseille, qui doit vendre avant de recruter, se fasse griller la politesse pour Valentin Rongier. « Le milieu nantais (24 ans) plait toujours à Andoni Zubizarreta. Le joueur veut quitter Nantes et l'OM aimerait l'engager, alors que Nantes a fixé son prix : environ 15 M€. Mais les dirigeants n'ont pas encore les liquidités et craignent de voir Rongier et leurs autres cibles s'envoler » explique le média provençal. D’où l’intérêt de dégraisser rapidement pour Marseille, qui s’est fixé un objectif colossal sur le marché des transferts : vendre pour 60 ME d’ici le 30 juin. La mission s’annonce… périlleuse.