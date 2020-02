OM : Eyraud a divisé le salaire de Villas-Boas par trois !

Dans : OM.

Entraineur déjà très apprécié à l’OM, André Villas-Boas a du faire une croix sur ses habitudes salariales pour rejoindre Marseille, même si tout le monde y a trouvé son compte.

Après le limogeage de Rudi Garcia, il y avait urgence en la matière à l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, personne ne doit regretter d’avoir confié les clés du camion à André Villas-Boas. Et pourtant, la partie était loin d’être gagnée au début de l’été, quand les discussions avec l’entraineur portugais venait de débuter. Passé par la Chine et le Zénith Saint-Pétersbourg, le technicien percevait quasiment 10 ME par an lors de ses précédents contrats. Mais entre temps, « AVB » venait de connaître 18 mois sans travail, et était avide de reprendre. Résultat, tout le monde a fait un effort, et L’Equipe dévoile ce jeudi le salaire que touche Villas-Boas à l’OM. Il est d’un peu plus de 300.000 euros par mois, soit moins que Rudi Garcia qui touchait 350.000 euros par mois avant son limogeage.

Toutefois, grâce au régime fiscal favorable à ceux qui arrivent en France depuis l’étranger, le Portugais atteint les 3 ME net annuels. Cela situe l’actuel entraineur de l’OM en dehors du podium des meilleures salaires du club, où trônent Strootman, Payet et Mandanda, mais devant Benedetto et Rongier, les recrues vedettes de l’été, par exemple. Des dépenses que la nouvelle direction, pressée par les impératifs économiques du fair-play financier, ne doit toutefois pas regretter, surtout s’il y a la Ligue des Champions en bout de mire à la fin de la saison.