OM : L'UEFA menace Marseille, AVB est effrayé

Cet hiver, l’Olympique de Marseille ne devrait pas être très actif sur le marché des transferts.

Et pour cause, le club phocéen ne dispose pas de moyens financiers très importants, d’autant que l’UEFA surveille toujours attentivement les comptes du club. Dans cette optique, une qualification européenne serait une merveilleuse nouvelle pour Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, car elle assurerait une rentrée d’argent minimum. Mais que se passera-t-il si l’OM ne termine pas dans le top 4 à l’issue de la saison ? C’est la question que le coach olympien André Villas-Boas se pose fébrilement…

« La décision de respecter le fair-play financier de l’UEFA a été prise par l’OM. Maintenant, on reste comme ça. Je me demande souvent ce que va devenir le club la saison prochaine si on ne se qualifie pas pour une compétition européenne. On a toujours besoin d’investissement. Mais cette année non. Le propriétaire a pris cette décision. On doit s’adapter avec notre effectif, avec nos qualités. On a pris un risque en ayant un effectif court. On l’a déjà payé cher avec la blessure de Thauvin » a commenté l’entraîneur de Marseille, qui a toujours clamé que son objectif personnel était de terminer dans les trois premiers cette saison avec l’Olympique de Marseille.