OM : Eyraud a déchiré un chèque XXL pour Lopez

Diminué physiquement, Maxime Lopez n’a toujours pas pris part aux matchs de préparation de l’Olympique de Marseille.

Néanmoins, le milieu de terrain de 21 ans fait l’actualité du club phocéen ces derniers jours, en dépit de son absence sur le terrain. Effectivement, Maxime Lopez s’affiche très régulièrement en Une de la presse andalouse… et c’est de nouveau le cas ce dimanche. Malgré les informations de L’Equipe, qui indiquait au début du week-end qu’il n’y avait pas eu le moindre contact depuis un an entre l’Olympique de Marseille et le FC Séville, Estadio Deportivo continue d’évoquer un possible transfert de Maxime Lopez dans les prochains jours. Grand fan du joueur, le directeur sportif sévillan Monchi souhaite faire du Marseillais le successeur d’un certain Ever Banega.

Le média confirme ses informations dévoilées plus tôt dans la semaine, à savoir que Marseille attend 12 ME cash pour libérer Maxime Lopez à un an de la fin de son contrat. Par ailleurs, le journal andalou indique que l’hiver dernier, Jacques-Henri Eyraud a refusé une proposition à hauteur de 15 ME pour Maxime Lopez. Au vu du faible temps de jeu du minot marseillais sous la houlette d’André Villas-Boas la saison dernière (17 titularisations seulement), il est clair que le président de l’OM a de quoi s'en mordre les doigts. Mais à l’époque, cette offre était arrivée sur le bureau du patron marseillais dans un contexte très spécial. Jacques-Henri Eyraud venait de s’offrir les services de Paul Aldridge, et André Villas-Boas avait mis un énorme coup de pression à ses dirigeants en conférence de presse en indiquant clairement qu’il était hors de question que son effectif soit perturbé en cours de saison. Jacques-Henri Eyraud s’était rangé derrière l’avis de son coach en refusant les 15 ME du FC Séville pour Maxime Lopez…