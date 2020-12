OM : Pierre Ménès porte un coup fatal à Marseille

Dans : OM.

Battu par Rennes puis tenu en échec par Reims ce week-end, Marseille a conclu son abominable semaine par une défaite à Angers mercredi.

Certes, la formation dirigée par André Villas-Boas compte toujours deux matchs en retard à disputer face à Nice et Lens. Mais pour la première fois, l’Olympique de Marseille n’est plus virtuellement sur le podium. En effet, même si l’on rajoutait six points aux Phocéens, ils figureraient toujours (de peu) derrière le trio composé de Lille, Lyon et le PSG. Et cela est totalement normal aux yeux de Pierre Ménès, lequel a estimé sur son blog que l’Olympique de Marseille était nettement inférieur aux équipes actuellement sur le podium. C’est ainsi que selon le journaliste de Canal +, les coéquipiers de Dimitri Payet auront bien du mal à accrocher le top 3 en fin de saison, bien qu’ils ne disputent plus de coupe d’Europe.

« Marseille a totalement dilapidé ses espoirs de pouvoir passer en tête du classement en gagnant ses deux matchs en retard avec une deuxième défaite en trois matchs, cette fois sur le terrain d’Angers. L’OM vient de prendre un point sur neuf possibles… Le SCO a livré une première période quasi-parfaite et inscrit deux buts par Pereira Lage et Diony. Après le repos, Bernardoni a arrêté un penalty de Payet et Rongier a réduit le score pour rien. Cette équipe marseillaise me semble très nettement inférieure au trio de tête qui, selon moi, sera le même en fin de saison (mais pas forcément dans cet ordre) » a estimé Pierre Ménès, qui ne voit pas bien par quel tour de magie l’Olympique de Marseille pourrait décrocher une place sur le podium à l’issue de la saison. Cela dépendra également du rythme de Lyon et de Lille, dont la participation à l’Europa League dans les semaines à venir pourrait lui pomper beaucoup d’énergie.