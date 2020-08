OM : L'opération Thauvin est lancée à Marseille !

Dans : OM.

Après Dimitri Payet, c'est Steve Mandanda qui a prolongé à l'Olympique de Marseille. Les dirigeants de l'OM se focalisent désormais sur Florian Thauvin.

Tandis que certains se focalisent sur une vente éventuelle de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria continuent eux à travailler efficacement sur les dossiers les plus chauds, à savoir prolonger les meilleurs joueurs et faire partir ceux qui sont en fin de contrat et sur lesquels l’OM ne compte plus. Au chapitre des bonnes nouvelles, les supporters phocéens ont appris mercredi que Steve Mandanda avait prolongé son contrat avec Marseille jusqu’en 2024 avec un projet de reconversion comme directeur sportif ou entraîneur des portiers. Cela arrive deux mois après la prolongation de Dimitri Payet, ce qui n’était pas gagné pour l’Olympique de Marseille. Mais il reste probablement à régler le dossier le plus compliqué, car il concerne un joueur beaucoup plus jeune que Mandanda et Payet, il s’agit bien évidemment de Florian Thauvin.

En fin de contrat avec l’OM, le champion du monde a longtemps été cité comme l’un des joueurs capables de remplir les caisses de Marseille lors de ce mercato. Mais selon La Provence, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria veulent quoi qu’il arrive prolonger Florian Thauvin. « Cela permettrait soit de garder l’attaquant international plus longtemps (il a toujours clamé son amour de Marseille), soit de le transférer en retirant une somme intéressante », explique Mario Albano. Car quoi qu'il en soit, l'Olympique de Marseille doit régler son souci financier, et cela passera par des ventes d'ici le 5 octobre, la réalité comptable est là.