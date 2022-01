OM et Boca Juniors, ça négocie dur au mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Prêté par l'OM au club espagnol d'Elche, Dario Benedetto sait que son avenir s'écrira loin de la Canebière. L'Argentin n'a pas convaincu comme attaquant à l'OM et compte bien retrouver Boca Juniors. Le club aussi, mais pas à n'importe quelles conditions.

Dario Benedetto était arrivé d'Argentine en août 2019 à Marseille, décrit comme un attaquant efficace, plein de grinta et de passion. Mais, le mariage avec l'OM et le stade Vélodrome n'a pas fonctionné comme prévu. Auteur de 17 buts en 71 matches avec les Olympiens, Benedetto a connu de plus en plus souvent le banc au fur et à mesure de son aventure marseillaise. Logiquement, Marseille a préféré le prêter cette saison à Elche en Espagne. Avec le club du bas de classement en Liga, il a marqué deux fois en 16 apparitions toutes compétitions confondues. Décevant comme le sentiment que doit ressentir l'Argentin sur sa situation. Ainsi, alors que Boca Juniors sollicite son retour, il est clair que Benedetto ne devrait pas s'éterniser en Europe.

Boca veut Benedetto mais le dossier reste compliqué

Depuis plusieurs jours, Boca Juniors est actif sur le dossier Benedetto. Selon le journal local La Nacion, le club de Buenos Aires est déjà entré en contact avec l'OM pour ramener son ancien attaquant au bercail. Mais, rien n'est joué car le transfert s'annonce onéreux et donc difficile pour les Argentins comme le confirme l'un des dirigeants, Jorge Bermúdez, qui a néanmoins confirmé l'intérêt de Boca pour son ancien attaquant.

« Nous travaillons jour après jour, minute après minute, nous savons et nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l'équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l'effort (pour le récupérer). Ce n'est pas facile, nous allons nous battre sérieusement, nous n'allons pas dire n'importe quoi en dehors de la réalité. Nous sommes très enthousiastes. C'est un gros coup économique. Le club français (l'OM) a payé près de 18 millions pour Pipa. Boca doit trouver les outils pour y arriver. Tout dépend de la façon dont la négociation se développe et se termine. Nous étudions toutes les alternatives possibles. Le travail du représentant du joueur est également en cours. Les parties doivent se mettre d'accord et convenir de la valeur de l'opération. Ce n'est pas facile », a t-il confié au média argentin TyC Sports. Bermudez est conscient que le sort de cette opération est entre les mains de l'OM, des Marseillais qui ne comptent pas brader leur attaquant pour autant.