OM : Épargné par les critiques, il veut rester à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cette saison, la majorité des joueurs de l’Olympique de Marseille ont été critiqués par les supporters.

Même les personnages les plus charismatiques du club phocéen n’ont pas été épargnés, comme Steve Mandanda ou encore Florian Thauvin. Mais il y en a un qui est passé à travers les mailles du filet : Hiroki Sakaï, dont l’état d’esprit est loué par les spectateurs du Stade Vélodrome. A n’en pas douter, le futur entraîneur de Marseille souhaitera s’appuyer sur le Japonais. Cela tombe bien, l’ancien défenseur d’Hanovre veut rester, comme il l’a expliqué à Canal Plus.

« On ne sait pas ce qui peut arriver à un footballeur, je ne sais pas de quoi est fait mon avenir. Mais la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que je me sens très heureux à Marseille » a confié un Hiroki Sakaï qui se sent comme un poisson dans l’eau à l’Olympique de Marseille. « Je suis vraiment reconnaissant envers le club car c'est là que j'ai pu découvrir le vrai football » a-t-il rajouté. Une déclaration qui comblera les fans de l’actuel 6e de Ligue 1.