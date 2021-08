OM : Enfin un accord pour Kamara !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria n’aime pas forcément cet exercice, mais l’OM a absolument besoin de dégraisser ce mardi 31 août.

Et le club phocéen n’y arrive pas. Le président marseillais se démène, mais Duje Caleta-Car n’a pas spécialement envie de rejoindre Wolverhampton, qui vient pourtant de lâcher 18 millions d’euros pour le faire venir. Le défenseur croate rêve d’un club plus ambitieux en Premier League, lui qui a vu l’OM refuser Liverpool il y a un peu plus de six mois. Pour faire venir un avant-centre mais aussi le milieu de terrain Amine Harit, la formation provençale a donc besoin de départs, mais doit néanmoins se contenter d’une solution de repli qui peuvent convenir à tout le monde dans un dossier.

Boubacar Kamara fait un geste pour l'OM

En effet, Boubacar Kamara, qui a toujours des contacts mais peu d’offres intéressantes, est à l’affût pour un transfert. Il faut dire qu’à un an de la fin de son contrat c’est le moment de le vendre. Mais si jamais cette dernier jour du mercato n’apportait pas de solution, l’OM pourrait au moins se consoler. « Bouba » ne partira pas libre dans un an, puisqu’il a convenu avec sa direction de prolonger d’un an. Selon L’Equipe, l’accord est déjà trouvé et cela permettra de faciliter une vente dans un an sans un départ libre. A 21 ans, le milieu de terrain a encore toute sa carrière devant lui, et à l’image d’un Maxime Lopez, il souhaitait visiblement ne pas quitter le club sans apporter sa contribution aux finances phocéennes. Et s’il continue cette saison sur les bases de ses premiers matchs, c’est un montant non négligeable que l’OM peut espérer toucher lors des prochains mercatos. Un geste qui sera sans nul doute apprécié par les supporters, qui ne savent toutefois pas encore sur quel pied danser au lancement de cette dernière journée sur le marché des transferts.