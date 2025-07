OM ‍: Endrick à Marseille, Benatia tente le coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Carlo Ancelotti la saison dernière, Endrick a peu de chances de jouer davantage avec Xabi Alonso en 2025-2026. Le Real Madrid va donc prêter son attaquant brésilien et l’OM est intéressé.

Recruté pour la coquette somme de 47 millions d’euros par le Real Madrid, le jeune attaquant brésilien Endrick vient d’achever sa première saison chez les Merengue. Elle ne restera pas dans les annales, Carlo Ancelotti l’ayant très peu fait jouer. L’attaquant de 19 ans a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, la quasi-totalité en tant que remplaçant et a marqué 7 buts. Un bilan globalement décevant pour Endrick, qui ne veut pas vivre une deuxième saison si difficile. C’est la raison pour laquelle l’ancien joueur de Palmeiras a de fortes chances d’être prêté par le club de la Casa Blanca la saison prochaine selon le site Defensa Central, qui confirme les informations d’ESPN.

Le Real croit en son joueur et refuse de le vendre mais va accepter la volonté d’Endrick d’obtenir du temps de jeu en prêt. Plusieurs clubs de Liga et de Bundesliga ont déjà manifesté leur intérêt, tout comme la Juventus Turin… et l’Olympique de Marseille. Contre toute attente, le club phocéen est cité comme l’un des courtisans de la pépite du Real. On peut se demander pourquoi car à ce poste de numéro neuf, Medhi Benatia et Pablo Longoria peuvent s’appuyer sur Amine Gouiri et bientôt sur Pierre-Emerick Aubameyang, dont le retour en Provence est imminent.

L'OM et la Juve en bataille pour Endrick ?

Les dirigeants de l’OM, qui souhaitent se séparer de Faris Moumbagna et de Neal Maupay d’ici la fin du mercato, ont sans doute une idée derrière la tête et ont en tout cas l’intention de tenter le très gros coup Endrick cet été. Dans ce dossier, Marseille part toutefois avec une longueur de retard sur la Juventus Turin. Après avoir recruté Jonathan David et alors que les négociations avec le Paris Saint-Germain pour le retour de Randal Kolo Muani sont à l’arrêt, la Vieille Dame a avancé sur le potentiel prêt d’Endrick et tient la corde. Mais l’OM a prouvé ces dernières années qu’il était capable de tout en période de mercato et le prêt d’Endrick ne manquerait pas de surprendre tout le monde.