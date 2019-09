OM : « Enc.... », Payet risque gros après son insulte à l'arbitre

Dans : OM, Ligue 1.

André Villas-Boas a confié samedi après OM-Montpellier qu'il ne savait pas les mots prononcés par Dimitri Payet à l'encontre de l'arbitre du match, ce dernier ayant immédiatement transformé le jaune infligé au joueur marseillais en rouge. Hélas pour Dimitri Payet, les rencontres de Ligue 1 sont désormais scrutées à la loupe par de nombreuses caméras et sur des images diffusées sur Canal+ on voit clairement le joueur phocéen lancer un « enculé va... » à l'intention d'Amaury Delerue alors que ce dernier lui tourne en partie le dos. A voir la réaction rapide de l'arbitre, on perçoit qu'il a très bien compris la nature peu courtoise des propos de Dimitri Payet à son encontre.

De quoi forcément laisser craindre une lourde sanction pour le joueur marseillais, on se souvient par exemple que Florian Thauvin avait pris trois matches pour avoir qualifié les arbitres de « clochards » suite à un gros coup de colère dans les couloirs du Vélodrome. C'est mercredi prochain que le dossier du match OM-MHSC sera étudié par la commission de discipline, et si Boubacar Kamara devrait échapper à autre chose que son match automatique, l'Olympique de Marseille va trembler en attendant le verdict pour Dimitri Payet.