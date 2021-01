OM : En discussion avec Longoria, Amavi lui prépare un sale coup

Dans : OM.

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants pour une prolongation. Un accord ne semble pas d’actualité pour le latéral gauche qui aurait lancé des démarches en vue d'un retour en Angleterre.

Indisponible depuis près d’un mois, Jordan Amavi manque cruellement à l’Olympique de Marseille. Le latéral gauche n’a pas toujours brillé cette saison, mais force est de constater que son remplaçant Yuto Nagatomo possède un rendement largement inférieur. Le club phocéen a donc hâte de le retrouver, mais devra peut-être s’habituer à son absence. En effet, l’ancien joueur de l’OGC Nice arrive à la fin de son contrat l’été prochain. Et comme pour son coéquipier Florian Thauvin, les discussions avec le directeur du football Pablo Longoria ne donnent rien. Il faut dire que Jordan Amavi a visiblement une autre idée derrière la tête. Selon les informations du Telegraph, le Marseillais aurait mandaté un agent pour faciliter son retour en Angleterre.

Rappelons que le latéral gauche de 26 ans a porté les couleurs d’Aston Villa entre 2015 et 2017. Le cadre d’André Villas-Boas serait donc prêt à retenter l’expérience de la Premier League, d’autant que son profil semble plaire à certains clubs anglais. On sait que Crystal Palace s’intéresse à l’Olympien. Et toujours d’après la source britannique, le Leeds United de Marcelo Bielsa aimerait également l’accueillir. Un challenge forcément attirant pour Jordan Amavi qui n’avait pas croisé le coach argentin à Marseille. Reste à savoir si l’OM accepterait de s’affaiblir ne serait-ce que pour récupérer un montant peu élevé.