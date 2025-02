OM ‍: Emmanuel Macron donne une note au mercato de Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'amour d'Emmanuel Macron pour l'OM n'est pas nouveau, mais le Président de la République l'a confirmé à l'occasion de sa visite à Marseille. Il s'est permis de juger le mercato de Pablo Longoria.

Présent à Marseille cette semaine en compagnie du Premier Ministre indien pour diverses obligations, Emmanuel Macron n’a pas pu s’empêcher de parler de son club de coeur : l’Olympique de Marseille. Passionné de football, le Président de la République a dit tout le bien qu’il pensait du travail de Pablo Longoria à la tête du club soutenu financièrement par Frank McCourt. Une association parfaite aux yeux de l’homme politique, qui n’hésite pas à miser sur une place qualificative pour la Coupe d’Europe en fin de saison pour l’OM. C’est ce qu’il a confié à La Provence, au détour de questions sur l’actualité dans la 2e ville de France, et notamment de son club de football qui s'est bien renforcé au mercato selon le chef de l'état.

Emmanuel Macron prêt à déménager à Marseille ?

« Je trouve que ça progresse, j’ai confiance dans le club, je trouve qu’il est solide et qu’il a été au rendez-vous de grandes rencontres. Le mercato a permis aussi de continuer d’améliorer les choses. Je serai évidemment là aussi pour les prochains autres grands rendez-vous nationaux et européens. J’aimerais venir plus souvent au Vélodrome. Cette équipe re-va de l’avant », a confié Emmanuel Macron avant de confier tout son amour pour la ville de Marseille, où il se murmure selon La Provence qu'il pourrait s'y installer plus tard de manière définitive. « La vie est inventive, oui, mais moi j’adore cette ville, son énergie, son histoire. Et surtout, je suis très heureux d’y venir, et j’étais très fier de montrer Marseille au Premier ministre Modi », a souligné le Président de la République, qui se régale à distance des performances de l’OM en Ligue 1. Et attendant désormais de pied ferme le retour de la formation de Roberto De Zerbi en Ligue des Champions, même s’il y a encore du chemin pour le voir apparaître au Vélodrome. Sa meilleure chance de voir l’OM sur un terrain est en général la finale de la Coupe de France, où le Président de la République est dans les tribunes, mais ce ne sera pas pour cette année après l’élimination contre Lille.