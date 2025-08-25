L'OM a son latéral, Emerson Palmieri arrive ‍!

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille n’a pas encore achevé son mercato, le club de la cité phocéenne étant notamment à la recherche d’un latéral. Mais Emerson Palmieri, l'international italien de West Ham est tout proche de l'OM.

Roberto De Zerbi bricole depuis le début de la saison de Ligue 1 sur le côté gauche, le technicien italien cherchant toujours un titulaire pour répondre à ses exigences. Cette semaine, l’Olympique de Marseille a donc activé plusieurs pistes. Tout d’abord, la direction olympienne a discuté avec Kostas Tsimikas. Mais, le dossier du joueur de Liverpool semble au point mort. Une deuxième piste a donc été creusé avec Emerson Palmieri. Le joueur de West Ham s’est montré favorable à l’intérêt que lui a porté Marseille. Les discussions vont dans le bon sens.

Emerson Palmieri va arriver libre

Ce lundi, Foot Mercato dévoile que Emerson Palmieri s’approche du club phocéen. L’international italien (29 sélections) est en fin de parcours du côté des Hammers. À 31 ans, le natif de Santos recherche un nouveau challenge. Le média spécialisé précise que l’OM va s’offrir l’ancien joueur de Chelsea gratuitement. En fin de contrat l’été prochain, Emerson Palmieri va résilier son engagement avec le club de Premier League. Une arrivée à moindre coût pour l’OM qui doit encore boucler les venues de plusieurs autres éléments. Une bonne nouvelle donc pour les finances du club.

Vainqueur de tous les trophées européens possibles (Conference League 2023, Europa League 2019 et Ligue des champions 2021), le latéral italien va amener toute son expérience du côté de l'Olympique de Marseille. De plus, le site français précise que la connexion avec Igor Paixao sera simplifiée, dans la mesure où les deux joueurs parlent portugais. Un argument de plus dans le sens du champion d'Europe italien 2021. De surcroît, le joueur connait déjà la Ligue 1 pour y avoir évolué une saison du côté de l'OL lors de la saison 2021-2022. Ce dossier va se décanter très rapidement, pour le grand bonheur de Roberto De Zerbi qui a vu contre le Paris FC que sa défense était loin d'être optimale.