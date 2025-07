OM ‍: Egan-Riley contre Valence, c'est le choc

Dans : OM.

Titulaire en défense centrale, CJ Egan-Riley a marqué de gros points face à Valence en match de préparation ce mardi soir.

Pour le match de préparation face à Valence, Roberto De Zerbi avait décidé de faire confiance à CJ Egan-Riley pour être au coeur de la défense. L’Anglais s’est clairement senti très à l’aise, dans ses interventions ou balle au pied, et a provoqué l’admiration quasiment unanime des fidèles de l’OM qui suivaient la rencontre. Son calme et sa solidité ont été appréciés, à tel point que certains se demandent si cela vaut la peine de continuer à rechercher un défenseur central de premier plan quand un joueur si jeune et si prometteur peut se faire sa place. Ce sera bien évidemment trop juste pour faire une saison complète au plus haut niveau, et le club marseillais a l’intention de faire signer encore du monde en défense centrale, mais CJ Egan-Riley a marqué de gros points et le faire venir gratuitement de Burnley représente pour le moment une idée de génie de la part de Longoria.

CJ Egan Riley va devenir très apprécié

On a signé CJ Egan Riley Libre. — Adam 🇵🇸 (@Adammser) July 29, 2025

« C’est quoi ce monstre à zéro euro », « je crois qu'on était pas prêt pour CJ », « on tient quelque chose là », « J’aime beaucoup ce mec, costaud et des initiatives », « je vais aller floquer son nom sur le maillot dans pas longtemps », « ses qualités sont folles », et des milliers d’autres messages ont afflué sur les réseaux ou sur le compte de l’OM sur Twitch, qui diffusait la rencontre. Ce n’est certes qu’un match amical contre une équipe en pleine reprise également, mais le défenseur anglais a marqué les esprits et a certainement aussi marqué des points auprès de Roberto De Zerbi, qui ne peut être que satisfait de la trouvaille de son président cet été.