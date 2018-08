OM : Dugarry s’interroge devant le mercato « bizarre » de l’OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A dix jours de la fin du mercato, l’OM n’a enregistré que deux arrivées, celles de Duje Caleta-Car et de Nemanja Radonjic.

Mais le club phocéen a échoué dans le dossier Balotelli et ne parvient pas (pour l’instant) à remplacer Zambo-Anguissa, transféré à Fulham contre 30ME. Interrogé sur RMC au sujet du mercato phocéen, Chirstophe Dugarry a fait part de son incompréhension. Le champion du monde 1998 ne comprend pas la cohérence des choix de l’état-major olympien, qui semble naviguer à vue, selon lui.

« Il est bizarre, ce mercato des Marseillais. On a l'impression qu'on reproduit ce qui s'est passé la saison dernière. On est un peu dans l'urgence. Rudi Garcia nous dit qu'il ne veut pas un attaquant mais un numéro six, et ils recrutent l'ailier Radonjic. On a l'impression qu'ils naviguent à vue et qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. L'actionnaire parle toujours de Champions Project. Je n'ai pas l'impression que le Marseille de cette année est plus fort que le Marseille de la saison dernière en termes d'effectifs » a confié l’animateur de Team Duga. Pourtant sur le papier, impossible de dire que l’OM s’est affaiblit puisque seul Zambo a quitté le club parmi les titulaires et deux jeunes internationaux sont venus s’ajouter à l’effectif de Rudi Garcia. En attendant un milieu défensif et un latéral gauche ?