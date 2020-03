OM : Dugarry a refusé de retourner sa veste pour Benedetto

Dans : OM.

Avec 11 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Dario Benedetto répond aux attentes, lui qui découvre seulement l’Europe à 29 ans.

Certes, l’attaquant argentin aurait pu être plus performant lors de certains matchs à domicile, et quelques aspects de son jeu semblent encore très nettement perfectibles. Mais Marseille, qui sort d’une saison avec Kostas Mitroglou et d’une autre avec Valère Germain puis l’ingérable Mario Balotelli en pointe, s’en contente largement. Il faut dire que Dario Benedetto a le profil parfait pour Marseille avec une bonne qualité technique, un jeu de passe très intéressant, une grinta au-dessus de la moyenne et un sens du but très développé, comme le prouve son triplé inscrit à Nîmes vendredi soir. Des qualités qui font de lui le buteur parfait pour Marseille selon Christophe Dugarry, tout simplement sous le charme comme il l’a indiqué sur l’antenne de RMC.

« Je l'ai défendu dans une période où il ne marquait pas de buts. J'aime son attitude sur le terrain. J'aime son comportement. Je ne suis pas surpris qu'il soit capable de marquer des buts. C'est un vrai attaquant argentin. Il connait parfaitement le football et il connaît parfaitement ses qualités. N'oublions pas que c'est un garçon qui revenait d’une blessure aux croisés. Il fallait qu'il retrouve du rythme. Benedetto est l'attaquant qu'il fallait à l'OM. C'est un attaquant avec un état d'esprit. Même quand il est en difficulté, il n'a pas changé. Il est travailleur et généreux. Il est parfait dans le collectif » a confié l’ancien attaquant de Marseille dans Team Duga. Une belle déclaration d’amour qui n’est pas vraiment étonnante quand on se souvient que Christophe Dugarry avait comparé Dario Benedetto à un certain Mauro Icardi dès l’entame du championnat. Avec Duga, Pipa a trouvé un admirateur de tout premier choix…