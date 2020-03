OM : Benedetto, un grand attaquant ? Pierre Ménès dit non

Dans : OM.

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’en est remis à un triplé de Dario Benedetto pour l’emporter au stade des Costières face à Nîmes.

Un triplé qui permet à l’attaquant argentin de l’OM de totaliser 11 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Un bilan statistique honorable pour Dario Benedetto, qui découvre l’Europe à 29 ans. Néanmoins, il n’est pas juste de dire que l’ancien de Boca Juniors est un grand attaquant selon Pierre Ménès. Dans une vidéo publiée par Canal Plus sur Twitter, le chroniqueur du Canal Football Club a estimé que Dario Benedetto était un bon attaquant au niveau de la Ligue 1. Mais rien de merveilleux selon le journaliste, qui préfère mettre en avant trois autres individualités fortes de Marseille cette saison : Steve Mandanda, Dimitri Payet et Boubacar Kamara.

« Je ne trouve pas inquiétant que l’OM s’en remette à ses individualités contre Nîmes. Ce serait comme de dire que c’est inquiétant que le PSG s’en remette à Neymar et Mbappé. Mais ils sont là pour ça. On sait que les meilleurs joueurs de l’OM sur le papier, avant le début de la saison, ce sont Mandanda et Payet. Il est évident que les deux tiennent leur rang et que ça permet à Marseille de faire une grande saison. Benedetto, c’est un bon attaquant. Ce n’est pas merveilleux, mais c’est un bon attaquant. Son triplé à Nîmes donne une vision statistique plus flatteuse de son parcours à Marseille. Et puis il y a un joueur sur lequel je voudrais vraiment insister c’est Kamara. Je ne sais pas où il préfère jouer mais je le trouve vraiment excellent au milieu » a jugé Pierre Ménès, qui estime certainement que Marseille devra recruter un avant-centre lors du prochain mercato dans l’optique de la saison prochaine. Encore plus en cas de qualification, très probable, pour la Ligue des Champions.