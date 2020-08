OM : Du beau monde sur Florian Thauvin, c'est du bluff

Dans : OM.

En fin de contrat avec Marseille dans un an, Florian Thauvin figure dans les petits papiers de l’Atalanta Bergame au mercato.

Il y a quelques jours, le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio indiquait même que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt du quart de finaliste de la Ligue des Champions. Un départ pour une somme comprise entre 15 et 20 ME était alors envisageable, bien que le salaire de Florian Thauvin soit un brin élevé pour les finances du troisième de Série A. Néanmoins, cet intérêt de l’Atalanta Bergame n’a pas trouvé la moindre confirmation en France. C’est même tout l’inverse puisque selon les informations obtenues par Jean Saint-Marc, journaliste pour 20 Minutes, il n’y a pas le moindre contact entre Marseille et un éventuel club acheteur pour Florian Thauvin.

« Selon plusieurs confrères, l’Atalanta Bergame s’intéresse beaucoup à Florian Thauvin. A ce jour, il n’y a eu ni offre, ni même de contact avec l’OM souffle une source interne à 20 Minutes » a publié le journaliste via son compte Twitter. Une information qui ravira André Villas-Boas, lequel a fermement l’intention de compter sur Florian Thauvin après la saison blanche du Français la saison dernière en raison d’une grosse blessure à la cheville. Présent en conférence de presse au côté du coach portugais cette semaine, le nouveau directeur du football Pablo Longoria a par ailleurs promis de prendre en charge ce dossier très rapidement. Cela semble en effet indispensable afin d’éviter un départ, libre de tout contrat, de Florian Thauvin l’été prochain. Ce qui représenterait un énorme coup dur pour Jacques-Henri Eyraud et pour les finances olympiennes…