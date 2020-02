OM : Dimitri Payet plus proche que jamais des Bleus ?

Dans : OM.

Auteur de deux bijoux face à Saint-Etienne et Toulouse ces derniers jours, Dimitri Payet a encore été très bon en première mi-temps face à l’Olympique Lyonnais, mercredi (1-0).

En première mi-temps, le n°10 de l’OM a assurément été le Marseillais le plus juste sur la pelouse de Décines. Avant de plonger physiquement… et de sortir sur blessure. Une alerte sans gravité selon André Villas-Boas, qui rassurait dès la fin du match sur la présence de Dimitri Payet à Lille, où l’Olympique de Marseille se déplace dimanche pour le compte de la 25e journée. Ce n’est pas le moment d’être amoindri physiquement pour le Réunionnais, qui souhaite ramener Marseille en Ligue des Champions mais qui vise également, à titre personnel, une place dans le groupe de l’Equipe de France pour l’Euro 2020.

D’autant que selon les informations obtenues par L’Equipe, les performances de Dimitri Payet sous le maillot de l’Olympique de Marseille sont scrutées avec de plus en plus d’attention par le staff de Didier Deschamps. Pour l’heure, le boss des Bleus et son adjoint Guy Stéphan n’ont pas encore tranché au sujet d’une éventuelle convocation pour les matchs amicaux face à l’Ukraine et la Finlande au printemps. Mais assurément, Dimitri Payet s’est grandement rapproché des Bleus grâce à des performances abouties et une régularité impressionnante depuis le début de la saison. « La qualité de l’équipe de France est brutale, les options sont monstrueuses, c’est à Didier Deschamps de prendre la décision pour Dimitri Payet. A ce niveau, et il le reconnaîtra lui-même, Dimitri réalise l’une de ses meilleures saisons » expliquait André Villas-Boas en conférence de presse ce week-end. Reste à voir si Didier Deschamps sera convaincu par la saison de Dimitri Payet au point de le convoquer pour les prochains matchs amicaux de la sélection bleu blanc rouge.