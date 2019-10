OM : Difficile de retenir Lihadji, le défi excite Zubizarreta

Dans : OM.

Bientôt en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji ne manque pas de prétendants. Une situation qui n’inquiète pas Andoni Zubizarreta.

Plus le temps passe et plus l’Olympique de Marseille est sous pression dans le dossier Isaac Lihadji. Considéré comme l’un des meilleurs talents chez les jeunes Olympiens, l’ailier français, qui dispute actuellement le Mondial U17 au Brésil, arrive à la fin de son contrat aspirant en juin prochain. Le club phocéen négocie donc la signature de son premier bail professionnel depuis plusieurs mois, sans résultat pour le moment. Mais la situation n’a pas l’air d’inquiéter Andoni Zubizarreta.

« Ça avance, je suis toujours optimiste, a confié le directeur sportif à RMC. Quand j’étais gardien de but, quand on perdait 3-0 je restais optimiste. On avance petit à petit. On a des éléments pour être optimistes. Mais après, il faut finir (le travail). (...) Le petit joue au Brésil avec la France. C’est important d’avoir des joueurs dans les équipes de France de jeunes. Le dossier est important. Il peut grandir avec nous, c’est un projet intéressant pour lui et pour la ville. C’est un Marseillais qui porte le maillot de Marseille. »

Les minots convoités

Pendant que l’OM peine à s’entendre avec son jeune talent, des clubs français et européens sont à l’affût. Mais là non plus, l’Espagnol ne s’affole pas. « On commence à avoir beaucoup d'agents et de scouts d'autres clubs en tribunes pour venir voir les joueurs de nos équipes de formation. C'est une bonne nouvelle, s’est-il réjoui. Si on a des scouts qui sont intéressés par les joueurs de chez nous, ça veut dire qu'on a de bons joueurs et que ça marche. On va voir si on est capable de proposer aux jeunes des projets qui sont intéressants pour eux et pour nous. » Annoncé sur la sellette, le dirigeant ferait mieux de ne pas échouer…