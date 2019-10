OM : Barça, MU, la Ligue 1… La situation se complique pour Lihadji

Dans : OM, Mercato.

Sous contrat aspirant jusqu’en juin prochain, Isaac Lihadji (17 ans) négocie son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille.

Pour le club phocéen, il s’agit d’un dossier primordial dans la mesure où le milieu offensif fait partie des grands espoirs de la Commanderie. Pas de quoi inquiéter Andoni Zubizarreta, très serein sur le sujet. « Nous discutons en ce moment avec l’agent d’Isaac Lihadji et je pense que ça va se faire, je suis optimiste et j’espère avancer rapidement », a confié le directeur sportif au Phocéen cette semaine. Pourtant, nos confrères de L’Equipe ne donnent pas la même tendance.

Selon le quotidien, les représentants de Lihadji ont rencontré la semaine dernière le dirigeant espagnol et le président Jacques-Henri Eyraud, lesquels ont « un peu » amélioré leur offre basée sur un contrat de trois ans plus deux en option. Insuffisant pour satisfaire le clan du joueur qui camperait sur ses positions. Marseille devra se montrer plus convaincant avec l’international U17 français, clairement en position de force sur ce dossier. Car sans parler de sa situation contractuelle, Lihadji peut faire monter les enchères avec les approches du FC Barcelone, de Manchester United et d’Everton à l’étranger. En plus des « prises d’informations de clubs français » évoquées par le journal.