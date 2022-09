OM : Dieng change de club à l'aéroport

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Bamba Dieng, annoncé à Lorient, allait rejoindre Leeds ce jeudi soir. Mais il a été court-circuité par Nice, qui a fait une meilleure offre et est désormais tout proche de récupérer l'attaquant de l'OM.

Voici pour le moment l’histoire un peu folle de cette fin de mercato. Bamba Dieng, qui ne voulait pas quitter l’OM, s’est fait une raison et semble accepter la demande de son club de trouver un nouveau club. Marseille est gourmand et a demandé au moins 10 millions d’euros pour son transfert. Trois clubs étaient au coude à coude ces derniers jours, mais la partie n’est pas terminée. Elle part même dans tous les sens. Si Lorient a la préférence du joueur, l’offre du club breton n’a pas satisfait l’OM, et les Merlus ne sont pas revenus à la charge. En revanche, Leeds a annoncé, par le biais d’un message de son président sur les réseaux sociaux, que tout était bouclé.

Leeds annonçait l'arrivée de Dieng

Leeds have decided tovleave the negotiations for Bamba Dieng. Now deal is OFF — Dieng goes to OGC Nice! ⚪️🛩 #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

En effet, il y avait bien un accord avec l’OM sur le montant du transfert, et avec Bamba Dieng et ses représentants sur son futur contrat. Mais cet accord n’était qu’oral et au moment de s’envoler pour l’Angleterre, le Sénégalais a une autre touche. En effet, Nice a fait une offre supérieure à tous les niveaux, proposant 12 millions d’euros pour le joueur de l’OM, avec des bonus ou un intéressement en prime. De son côté, Bamba Dieng a aussi trouvé un accord pour un contrat de cinq saisons avec Nice, rendant son transfert à Leeds compromis. Ceci a eu le don de rendre Andrea Radrizzani furieux, même si cela pourrait bien ne rien changer à l’issue finale. En tout cas, l’OM a accepté les deux offres, et c’est désormais à l’attaquant de faire son choix dans les heures qui viennent, mais le club anglais aurait, selon RMC, décidé de se retirer pour montrer son désaccord avec ce scénario assez rocambolesque. Le choix sera donc vite fait pour Dieng, qui se dirige désormais vers Nice.