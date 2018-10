OM : Di Meco ne digère pas cette énorme erreur de l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si certains ont tourné la page, d’autres ont bien du mal à comprendre, même un an et demi plus tard, comment l’Olympique de Marseille a pu faire l’erreur de ne pas conserver Bafétimbi Gomis au mercato estival de 2017. Exaspéré par la performance offensive de l’OM contre le PSG ce week-end, Eric Di Meco a remis ce sujet sur la table, sur RMC Sport. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien défenseur de Marseille ne digère toujours pas ce qu’il considère comme une erreur de l’état-major du club.

« Pour moi la grosse erreur de l’OM et je l’ai dit à Zubizarreta quand il était sur RMC la semaine dernière, c’est de ne pas avoir gardé Gomis. Il voulait un gros contrat, mais ils auraient dû faire l’effort. Tu avais un bon joueur, qui joue en Ligue 1 depuis des années, qui met toujours plus de 15 buts et qui met 20 buts la seule saison où il est à Marseille. On n’est pas dans la configuration où on se dit que c’est un pari. Le mec est là, il adore l’OM, et tu fais l’erreur de ne pas le garder. Je ne dis pas que tu gagneras la Ligue 1 avec Gomis, mais avec lui tu pouvais voyager et te qualifier pour la Ligue des Champions » a expliqué Eric Di Meco, qui voit bien que Germain et Mitroglou sont très loin du niveau affiché par Bafétimbi Gomis lors de sa saison 2016-2017. Et qui nourrit de gros regrets, comme sans doute, des milliers de supporters marseillais…