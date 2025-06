OM ‍: Di Meco a tout fait pour éviter d'apprendre la victoire du PSG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Eric Di Meco ne l'avait pas caché, il espérait que l'OM allait être encore et toujours le seul club français vainqueur de la Ligue des champions. Mais le PSG a ruiné la soirée de l'ancien joueur de Marseille.

Le débat avait fait rage la semaine passée aux sujets des anciens joueurs de l'Olympique de Marseille capables de soutenir le PSG face à l'Inter au nom de la solidarité française. Mais Eric Di Meco ne mangeait pas de ce pain-là, l'ancien défenseur marseillais espérant plus que tout que le club milanais allait mettre un terme au rêve parisien de décrocher enfin la Ligue des champions. Hélas pour lui, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers ont pulvérisé l'Inter, et désormais l'OM n'est plus le seul à pouvoir se vanter d'avoir décroché la coupe aux grandes oreilles. Quarante-huit heures après cette victoire du Paris Saint-Germain, et la gigantesque fête qui a suivi dans la capitale. Eric Di Meco a raconté comment il avait zappé la finale samedi, avant d'apprendre dimanche matin la brutale réalité.

Une pizza plus que PSG-Inter au menu du joueur de l'OM

😂 Comment notre Eric Di Meco a appris la victoire du PSG ?



🎙️ "dimanche à 10 heure du matin, c'est ma chérie qui regardait Instagram. Le samedi soir, je suis allé manger une pizza et les gens m'ont regardé d'un air compatissant." pic.twitter.com/KLFpaIipL8 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) June 2, 2025

Afin de ne pas entendre ses voisins réagir, ou les réactions dans les rues, Eric Di Meco a choisi d'aller dîner dans une pizzeria où il n'y avait pas d'écran sur la finale de la Ligue des champions. « J’ai appris le résultat dimanche à 10h du matin, c’est ma chérie qui regardait Instagram et qui me l’a dit. Samedi soir, là où je suis allé manger une pizza, les gens m’ont regardé avec l’air compatissant en me disant : « On est mieux là quand même ». Mais à côté, il y avait un gamin qui regardait sur son téléphone et j’ai vu qu’ils avaient marqué un but rapidement. Ensuite, je suis rentré chez moi et black-out, on a même fait une heure de moto pour éviter qu’on soit trop tôt à la maison. Je l’ai donc appris dimanche matin. Quand ma chérie m’a dit le score, j’avoue que je suis allé voir pour avoir la confirmation », a confié avec malice Eric Di Meco, qui aura probablement été le dernier à apprendre que l'OM n'était plus l'unique formation française à avoir décroché la Ligue des champions.