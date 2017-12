OM : Deux nouveaux noms dévoilés pour l'après-Evra !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a recruté Jordan Amavi afin de concurrencer Patrice Evra. Un recrutement judicieux puisque l’ancien défenseur d’Aston Villa s’est imposé comme un élément fort de l’équipe de Rudi Garcia, au point d’avoir été convoqué par Didier Deschamps en octobre dernier. Néanmoins, « l’incident Evra » n’était pas prévu et les dirigeants olympiens se retrouvent désormais avec un seul latéral gauche. Ce poste est donc devenu l’une des priorités du mercato d’hiver aux yeux de Rudi Garcia. Ces dernières semaines, trois noms ont d’ores et déjà filtré : Jérôme Roussillon (Montpellier), Pedro Rebocho (Guingamp) et Pape Souaré (Crystal Palace).

L'OM ne se ruinera pas pour une doublure

Ce mardi, France Football révèle deux autres pistes creusées par la direction phocéenne. En effet, le magazine indique que le club olympien s’intéresse de près à Lionel Carole, sous contrat avec Galatasaray, mais qui est actuellement prêté au FC Séville, où il joue peu. Par ailleurs, Marseille est également attentif aux prestations de David Junca, piste « made in Zubi » en Espagne, puisque le joueur fait les beaux jours d’Eibar depuis juillet 2015. Une chose est sûre : l’enveloppe consacrée à ce poste ne sera pas très importante, l’OM cherchant clairement une doublure à Jordan Amavi et non un titulaire. D’autant que le club phocéen a levé l’option d’achat de 10ME pour l’ancien de Nice…