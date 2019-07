OM : Deux joueurs déjà OK pour rejoindre Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En ce début de mercato estival, l’Olympique de Marseille n’est pas très actif mais logiquement, tout devrait s’accélérer dans les prochaines semaines.

Le départ de Lucas Ocampos au FC Séville pour 15 ME à permis de renflouer un petit peu les caisses et donne une marge de manœuvre supplémentaire à Andoni Zubizarreta. Décideur n°1 du mercato cet été, le directeur sportif marseillais multiplie les rendez-vous et selon le compte OM-United, dont les informations ont fait mouche à tous les coups depuis le début du mercato, des accords ont été trouvés avec deux potentielles recrues.

En effet, Marseille tiendrait un accord de principe avec l’attaquant argentin Dario Benedetto et avec l’international espoirs français Olivier Ntcham. En revanche, aucune « offre officielle » n'ont été transmise aux clubs concernés à ce jour. Par ailleurs, le média précise que l’Olympique de Marseille vise toujours le prometteur défenseur parisien Stanley Nsoki, également dans le viseur de Lille et de la Lazio Rome. Cela fût long, mais il semblerait que le mercato soit en train de se décanter dans la cité phocéenne…