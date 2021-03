OM : Deux candidats à l'après-Mandanda brutalement recalés

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM en 2024, Steve Mandanda ne devrait pas partir cet été mais pourrait en revanche voir débarquer un concurrent au mercato.

Et pour cause, l’objectif de Pablo Longoria est de recruter un gardien dans la force de l’âge, susceptible de chambouler la hiérarchie au poste de gardien de but. Exit le très expérimenté Yohann Pelé, le nouveau président de l’OM veut un remplaçant plus jeune et capable de concurrencer Steve Mandanda. Pour ce faire, Pablo Longoria regarde à l’étranger mais également en Ligue 1, où certains joueurs à fort potentiel peuvent être intéressants. C’est par exemple le cas d’Alban Lafont (Nantes) ou encore de Gautier Larsonneur (Brest). Mais selon Gérard Gili, ancien gardien de but de l’OM ou encore de Bastia, les deux gardiens français ne sont clairement pas au niveau requis pour menacer un monument tel que Steve Mandanda à court terme.

« Larsonneur n’est pas bon dans la surface, il ne sort jamais et Lafont est beaucoup trop inconstant. On reproche à Mandanda de faire une faute de temps en temps et on veut le tuer ici. S’il (Lafont) fait ça à Marseille, au bout de deux matchs il ne pourra plus jouer. Trop inconstant, il a un problème de concentration qui fait que c’est un coup oui, un coup non. Il faut autre chose, à mon avis. Moi, je ne prendrai ni l’un, ni l’autre » a lancé l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bordeaux ou encore de la Cote d’Ivoire, au micro de Football Club de Marseille. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Pablo Longoria à ce poste si particulier de gardien de but. Il y a quelques jours, le nom de Joaquín Blázquez (20 ans) qui évolue au CA Talleres avait filtré. Nul doute qu’en travailleur acharné qu’il est quand cela concerne le mercato, Pablo Longoria a plus d’une piste en stock.