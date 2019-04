OM : Des tensions avec Thauvin, l’Italie n’en perd pas une miette

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Moins décisif que la saison dernière, Florian Thauvin (26 ans) conserve une belle cote sur le marché des transferts.

Depuis plusieurs mois, l’ailier de l’Olympique de Marseille est annoncé dans le viseur du Milan AC. Un intérêt flatteur lorsque l’on connaît les talents de recruteur du Brésilien Leonardo. D’autant que le directeur sportif rossonero n’est pas son seul admirateur en Italie. Selon les informations du Corriere dello Sport, Naples a également coché le nom de l’international français.

Le média transalpin parle effectivement d’une piste crédible à cause de tensions entre le Marseillais et ses dirigeants. Apparemment, le récent craquage de Thauvin est parvenu jusqu’aux oreilles de la presse transalpine. En tout cas, le Napoli aurait prévu de suivre les performances de l’ancien Bastiais jusqu’à la fin de la saison en vue d’une possible offre au mercato estival. Peut-être l’occasion pour l’OM de faire monter les enchères, du moins si le milieu offensif obtient un bon de sortie.